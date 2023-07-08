Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Toplantı sonrası Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Kıymetli dostlumla yüz yüze görüşmemizi geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan güçlendi. Savaşın sona ermesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Dayanışmamızı yaptığımız yardımlarla sergiledik" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise İstanbul'da atılan imzayla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.

Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barışa tekrar dönülmesi en samimi arzumuzdur."

ZELENSKİY: KARADENİZ'DE İSTİKRARI SAĞLAMAMIZ LAZIM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise şunları kaydetti:

"Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı minnettarım. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları sayesinde uluslararası barışı nasıl koruyacağımızın üzerinde durduk. Karadeniz bölgesindeki durumu görüştük. Genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz Bölgesi'nde devletimizin ve halklarımızın menfaatlerine karşı olan hiçbir şeyi zorla kabul ettiremez. Bu tarz şeyler yeniden başlayabilir. İnsanların hayatlarını ve insanları etkileyebilirler.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olan Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi için de insani desteğiniz için minnettarım. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'de bulunan her şey ona aitmiş gibi. Halkımızın iyiliği bize bağlı. Karadeniz Bölgesi'nden bu istikrarı sağlaması lazım. Asya, Avrupa, Afrika'daki gıda güvenliği bize bağlı. Hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı.

Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. İHA ve stratejik alanları da kapsıyor bu. Bugün ilgili anlaşmayı da imzaladık. Bu planı geçen sene tanıtmıştım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik etmeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanının Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca mutlu etti.."

TOPLANTI SIRASINDA ZELENSKİY'DEN PAYLAŞIM

Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme devam ederken bir paylaşım gerçekleştirdi. Zelenskiy paylaşımda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme. Güvenlik – hem Karadeniz bölgemizde hem de genel olarak Avrupa'da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek için minnettarım. Barış Formülü - Ülkelerimizin, insanlarımızın ve çıkarlarımızın korunması. Hazırlanmakta olan Vilnius'taki zirveye dikkat.

Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin korunması ve geliştirilmesi ile gıda güvenliği için daha fazla çaba gösterilmesini ayrı ayrı ele alacağız. Dünya her türlü terörden korunmalıdır."