Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak.
Memur maaş teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam yapılacak.
Düzenleme, görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenecek.
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