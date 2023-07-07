Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

Memur maaş teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önergeye göre memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam yapılacak.

Düzenleme, görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenecek.