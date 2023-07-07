Komünist Başkan Maçoğlu: İstanbul başta olmak üzere birçok ilden aday ol baskısı var

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu batı illerinden her gün çok sayıda kişinin kendisini ziyarete gelerek batı illerinde aday olması için taleplerde bulunduklarını söyledi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Maçoğlu, Türkiye’de her gün insanların zam haberleri ile güne başladıklarını Tunceli’de belediye hizmetlerinde vatandaşın mağdur edilmemesi için ulaşım , ekmek ve suya zam yapmayacaklarını belirterek şunları söyledi;

“Gerçekten her gün zam haberlerin alıyoruz. Bizim ilimizde belediyenin ürettiği halk ekmek 4 TL. Kendimiz tohum desteği verdiğimiz köylüler organikti karakılçık buğdayı ekiyor, bu buğdayları köylüden satın alarak un üretiyoruz. Bu yol sonuna kadar ekmek fiyatlarına zam yapmayacağız. Ulaşım öğrenci 2 TL sivil vatandaş 2.5 tl Sanırım bizim ulaşma fiyatları Türkiye de en ucuz olan fiyat. Su fiyatları da vatandaşı zorlamıyor. Fiyatlarımız metreküpü 2 tl idi. Vatandaş belediye zarar etmesin diye geçen yıl halk meclisinde bizden talepte bulundu bizde çok az bir zam yaparak metreküp fiyatını 2,5 TL yaptık. Fiyatlarımıza bu yıl zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

ADAY OL BASKISI ÇOK FAZLA

Maçoğlu açıklamasının devamında batı illerinde her gün bir çok kişin kendisini ziyarete geldiğini ve kendi illerinde aday olması için baskı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz sosyalistler kollektif bir çalışma yapıyoruz halk dayanışması ile işlerimiz yaparak vatandaşlarımıza hizmet getiriyoruz. Batı illerinde her gün otobüsler ile ilimize gelen çok sayıda kişi batı illerinde aday olmamı istiyor. İstanbul başta olmak üzere Ege illerinde ve bir çok ilde aday olmam için baskı yapan çok sayımda vatandaş var. Kurumumuz bu konuda çalışma yapıyor ve araştırma içindeler. Birlikte çatıştığım kurumum bu konuda çakışıyor ve onlar isterse aday olurum. Yozgat ilinde bile bana gelerek ilimizde aday ol diyen var batı illerinde ve ilçelerinde çok fazla ve yoğun aday ol talepleri var bu konuda çakışmaları arkadaşlar yürütüyor."