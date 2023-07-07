Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.