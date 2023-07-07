Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Son Güncelleme:
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
Son Güncelleme:
Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız
Yargıtay Başsavcılığı'ndan Gezi tebliğnamesi: 'Mücella Yapıcı hariç cezalar onansın' Yargıtay Başsavcılığı'ndan Gezi tebliğnamesi
CHP'li Tanrıkulu'dan Ulaştırma Bakanı'na: Diyarbakır'a uçuş neden bu kadar az? CHP'li Tanrıkulu'dan Ulaştırma Bakanı'na: Diyarbakır'a uçuş neden bu kadar az?
Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor Tüm Türkiye'de başlıyor! Faturalarda yeni dönem: Artık zorunlu oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti
Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor Benzin ve motorine çifte zam!
Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!