CHP'li Tanrıkulu'dan Ulaştırma Bakanı'na: Diyarbakır'a uçuş neden bu kadar az?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “1 milyon 804 bin nüfuslu Diyarbakır’a 34 uçak seferi yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımız hem Diyarbakır'da hem de Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde diğer illerde uçuş sayısı azlığı sebebiyle mağdur olmaktadır” dedi. Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, "Diyarbakır, Van ve Mardin illerine bu kadar az uçuş verilmesinin gerekçesi ve izahı nedir" diye sordu.

Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu önergesinde; Diyarbakır başta olmak üzere çevre kentlere uçuşların azaldığını ifade ederken, “Türk Hava Yolları’nın yurt içi uçuş programının illerin nüfus ve yolcu hareketliliğini yeteri kadar dikkate almadığı yönünde kamuoyunda eleştiriler yer almaktadır. 1 milyon 804 bin nüfuslu Diyarbakır’a 34 uçak seferi yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımız hem Diyarbakır'da hem de Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde diğer illerde uçuş sayısı azlığı sebebiyle mağdur olmaktadır" dedi.

'İLİN KİMLİĞİNDEN Mİ KAYNAKLANMAKTADIR?'

Tanrıkulu, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

“24.06.2023 – 03.07.2023 tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi toplam kaç sefer gerçekleştirmiştir? Bölgelere ve havalimanlarına göre sayısal dağılımı nedir? Türk Hava Yolları yurt içi uçuş programlarını ve uçuş sıklığını hangi kriterlere göre belirlemektedir? Yurt içi uçuş sayısının illerin nüfus ve yolcu hareketliliğine göre yeniden planlanması gündeminizde midir? Diyarbakır, Van ve Mardin illerine bu kadar az uçuş verilmesinin gerekçesi ve izahı nedir? Diyarbakır’a bu kadar az uçuş verilmesi bölgenin ve ilin kimliğinden mi kaynaklanmaktadır?

Diyarbakır’a bu kadar az uçuş verilerek Diyarbakırlıların mağdur edilmesinde sorumluluğu ve ihmali olanlar kim ya da kimlerdir? Nüfusu 1 milyonun üzerinde hatta 2 milyona yaklaşan Diyarbakır ve bölgede diğer iller olmak üzere, az sayıda uçuş sebebiyle, yaşanan mağduriyetin ivedi olarak giderilmesi için ne tür somut önlemler alınacaktır?”