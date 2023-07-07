Yine tarikat skandalı! Engelli kızı intihara sürüklemekle suçlanan şahsın savunması pes dedirtti: Bana aşık olmuş

Zihinsel engelli E. D.’ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade'nin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar ve Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, İsmailağa Cemaatine yakınlığı ile bilinen Uzlet İlim Yayma Derneğinin tutuklu başkanı sanık Alperen Sade’nin yanı sıra, ölen E. D.’nin annesi, dedesi ve teyzesi ile taraf avukatları katıldı. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir Barosu’ndan avukatların da takip ettiği duruşmada savunması alınan Alperen Sade evli ve 4 çocuklu olduğunu söyledi. Sade aylık gelirini ise ‘20/30 bin’ olarak beyan etti.

‘YEMEK YEDİRMEK İSTEDİM’ İDDİASI

Olayın yaşandığı 7 Mart 2023 günü, eşi ve çocuklarının şehir dışında olduğunu söyleyen Sade “E. ile Maltepe Güzelyalı’da karşılaştım. Benden çakmak istedi. Çakmağı verdim sigarasını yaktı. Daha sonra ailesi ile sorun yaşadığını eve gitmek istemediğini söyledi. Aracıma aldım. Araç, derneğe bağlı aşevinin aracıydı. Kendisini Tuzla’ya götürmemi istedi. Tuzla’da bulunan sosyal tesislerde yemek yiyecektik. Ancak tesis kapalıydı. Benim de evime dönmem gerekiyordu. Çekmeköy’e geldik. Evde yemek yaptım. Ben yardımsever biriyim. Herkese yardım ediyorum. O sırada E. de Kuran’ı Kerim okudu. Birlikte yemek yedik. Akşam 8-9 gibi yemeği yedik. Daha sonra E.’yi evine götürmek istedim kabul etmedi. Aynı şekilde karakola götürmek istedim. Onu da kabul etmedi. Gece saat 12.00 gibi bir AVM’nin yakınına bıraktım” dedi.

‘HOCAM CİDDİ MESELE VAR' TELEFONU

Sade, E. D.’ye yönelik tecavüz olayının söz konusu olmadığını öne sürerek “Birkaç gün sonra polisler aradı. ‘Hocam ciddi bir mesele var’ dediler. Ben de karakola gittim ifademi verdim” diye konuştu.

Sade ifadesinin devamında “Ben birine tecavüz etsem, gidip de her tarafta kameraların olduğu bir yere mi bırakırım. Gider tenha bir yere bırakırım. Sonra, ‘Hoca kılıklı bir adam kızı kaçırmış’ derler” diye konuştu. Tecavüz suçlamasının doğru olmadığını öne süren Sade, E. D.’nin intihar etmesinin nedenini ise “Kız bana aşık olmuş. Bana gelmek istemiş. Aile izin vermeyince intihar etmiş” iddiasında bulundu. Bu sözlere, yaşamını yitiren kızın yakınları büyük tepki gösterdi. Anne S. D. ile çocuğun dededi ağladı.

POLİS İFADESİ ÖNCESİ ELEMANINI YÖNLENDİRDİ

Alperen Sade’nin tanığı olarak dinlenen M. A.’ya, mahkeme başkanı, emniyet ve savcılık ifadesinde, bu kişinin kendisine “Polisler sana sorarsa. ‘7 Mart Salı günü bir kızı bir yerden aldım başka bir yere bıraktım dersin’ dediğini. Kendisinin ise ‘Tamam Hocam’ yanıtı verip vermediğini sordu. M. A. ise “Ne demişsem ordadır. Doğrudur” dedi.

Duruşmada dinlenen anne S. D. ise, kızının uğradığı tecavüz sonrası içine kapandığını söyledi. Olaydan sonra kızını sürekli korku içinde olduğunu anlatan anne S. D. “Kızım bana, sanığın güçlü biri olduğunu adamları olduğunu. Ailemize zarar vermesinden korkuyordu” dedi.

"SÜREKLİ BANYO YAPMA İHTİYACI HİSSEDİYORDU"

E. D. ile en yakın iletişim içinde olan teyze E. D. ise “Yeğenim 8 Mart günü bulundu. Ben Bursa’da yaşıyorum. Hemen İstanbul’a geldim. Yeğenime sarıldığımda saçlarının ıslak olduğunu fark ettim” dedi. Yeğeni ile aynı odada uyuduğunu anlatan teyze D. “E. normalde çok neşeli biriydi. Ama o olaydan sonra sürekli ağlıyordu. Doğru dürüst yemek yiyemiyordu. Sık sık banyo yapma ihtiyacı hissediyordu. Kendisini kirli hissettiğini söylüyordu. Gece yarısı kalkıp banyo yaptığını biliyorum” diye konuştu.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIDA

Duruşma savcısı sanığının tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu. Mahkeme de aynı yönde karar verdi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa sevkine karar verdi. Bir sonraki duruşma için ise Eylül sonuna gün verildi.

NE OLMUŞTU?

Yüzde 50 zihinsel engelli olan E. D., geçen 7 Mart günü çalıştığı okuldan erken çıktı. Bir süre bankta oturan E. D., bir süre sonra yanına gelen Alperen Sade ile birlikte bu kişinin Çekmeköy’deki evine gitti. E. D. ifadesinde, bu evde kendisine Sade’nin defalarca tecavüz ettiğini anlattı. Tecavüz sonrası bu kişinin yönlendirmesi ile anılan evde banyo yaptığını söyleyen E. D., gece yarısı 02-03 gibi Pendik’teki bir AVM’nin oraya bırakıldığını anlattı. Bu olaydan bir hafta sonra ise E. D., ailesi ile yaşadığı evin camından atlayarak yaşamına son verdi. Dehşete düşüren olay geçen 5 Haziran'da Halktv.com.tr'nin haberi ile gündeme gelmişti.