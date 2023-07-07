Ankara'da cemevlerine saldıranlar tahliye edildi

Ankara'da 3 cemevine yönelik saldırıya ilişkin davada yargılanan Ahmet Ozan Karaca, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuksuz 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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Ankara'da cemevlerine saldıranlar tahliye edildi

Ankara’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne yönelik saldırılara ilişkin biri tutuklu üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Diğer iki sanığı beraat ettiren mahkeme, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi.

Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'yı Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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