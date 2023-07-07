Vinç kazası davası: Şirket, maddi zararı ölen işçilerin ailelerinden istedi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otel inşaatında 30 Aralık 2022 günü meydana gelen ve 6 işçi yaşamını yitirdiği vinç kazasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, mağdur ve mağdur avukatları da duruşmaya katıldı. Vinç sahibi İrfan Kasırga ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Yine çeşitli siyasi parti ve kurum temsilcileri de duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

SUÇLAMARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık ifadelerine geçildi. Sanıkların tümü suçlamaları reddederken, sanık Emrullah Yolçi “Biz sorumluluklarımızı yerine getirdik” dedi. Şantiye şefi mimar Muhammed Yolçi ise şantiyenin iş güvenliği açısından korunaklı olduğunu ve tüm önlemlerin alındığını iddia etti. Yolçi “Bunlar hep maliyettir ama can güvenliği açısından bunu düşünmedik yaptık” ifadelerini kullandı. Bilirkişi raporundaki kusurları kabul eden Yolçi'nin “Keşke daha dikkatli olsaydım, bu olmasaydı. Hiç kimse sözlü olarak konteynerlerin yerinden dolayı beni uyarmadı” ifadeleri de dikkat çekti.

OLAYDAN BİR BUÇUK AY ÖNCE DE ÖLÜMLÜ KAZA OLMUŞ

Şirketin ortağı olan sanık Alim Emiroğlu ise satış işine baktığını belirterek, “İnşaatın yapımı gibi şeylere bakmıyorum. İnşaatla alakam pek yok. Ben sadece istihdam sağlamaya çalıştım, insanlara bunu da yaptığımı düşünüyorum. Olayla ilgili bir sorumluğum yok. Ölenlerin ailelerine ulaştım ekonomik destek oldum. Benim vicdanen içim rahat. Bir buçuk ay önce ölümlü bir kaza olmuştu, ben o sırada şantiyede değildim. 12 ya da 13’üncü katta temizlik sırasında merdivenlerden bir kat aşağıya kişinin göz kararmasından dolayı düşmesiyle yaşandı” dedi.

VİNÇ KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARI MAĞDUR AİLELERDEN İSTEMİŞLER

Sanık ifadelerinin ardından yaşamını yitiren vinç operatörü Ümit Kara’nın eşi Ece Yurtsever Kara, olayda sorumlu olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi. Vinç kazası sonrası zararın kendilerinden temin edilmek istendiğini belirten Kara, “Bize ölenlerin aileleriyle ilgilendiklerini söylüyorlar ama bana olaydan bir ay sonra kule vincin masraflarının ödenmesi için tebligat geldi. Kazanın masraflarını ölen işçilere yüklüyorlar. Viven Yapı tarafından vinç kazası nedeniyle oluşan zararın, 12 milyon lira masrafın ödenmesi şeklinde bir tebligat gönderildi” dedi.