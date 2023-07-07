Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sarıyer'de bu hafta sonu, ilçenin Karadeniz sahillerinde dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtilerek denize girmek yasaklandı.

Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

 Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

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