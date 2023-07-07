Ortak bildiri yayımladılar: Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı 'gericilik'te birleşti, festivallerin yasaklanmasını istedi

Gerici dernek ve vakıflar yayınladıkları ortak bildiri ile festivallerin 'gayri ahlaki haram ilişkilere' neden olduğunu öne sürerek yasaklanmasını istediler. Bildiri imzalayan dernekler arasında Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı da bulunuyor.

Son Güncelleme:
Ortak bildiri yayımladılar: Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı 'gericilik'te birleşti, festivallerin yasaklanmasını istedi

AKP'nin son yıllarda arttırdığı festival yasaklarına tepkiler sürerken; gerici dernek ve vakıflar yayınladıkları ortak bildiri ile tüm festivallerin yasaklanmasını istedi. 

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun yaptığı “Festivallerde yapılan yanlışlara ‘dur’ diyelim” başlıklı açıklamada, başta Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin iptal edilmesi talep edildi.

"GAYRİ AHLAKİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NA ZARAR VERİYOR"

Düzenlenen festivallerin gençleri “gayri ahlaki haram ilişkilere”, içkiye, isyana ve başkaldırıya yönlendirdiğini savunan gerici bileşim, bu tarz etkinliklerin “Türkiye Yüzyılı”na zarar verdiğini ifade etti.

Platform, deprem acısı ve ekonomik sorunları da kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyerek, “Ülkemizin deprem sonrası acısının hâlâ taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir” dedi.

TÜM ETKİNLİKLERDEN HAREM-SELAMLIK TALEBİ

Dinci örgütler bununla birlikte yapılan tüm etkinliklerde kadın-erkek bölümlerinin ayrılmasını ve içki satışının yasaklanmasını istedi.

Yayınlanan ortak bildiri şöyle: 

Ortak bildiri yayımladılar: Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı 'gericilik'te birleşti, festivallerin yasaklanmasını istedi - Resim : 1

SAADET PARTİSİ'NİN AGD'Sİ BİLAL ERDOĞAN'IN TÜGVA'SI İLE YAN YANA

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun içerisinde Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve Saadet Partisi’nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de yer alıyor. 

TÜRKİYE YÜZYILI İFADESİNİN ALTINDA SAADET İMZASI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na yer alan Saadet Partisi'nin, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın sloganı olan 'Türkiye Yüzyılı' ifadesinin altına imza atması da dikkatlerden kaçmadı. 

Etiketler
Festival yasakları TÜGVA Saadet Partisi
Son Güncelleme:
Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç Ağustos ayında şans yüzlerine gülecek... Şansları uçuşa geçecek 4 burç
Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını
Erdoğan'dan İsveç mesajı: 'Teröre kucak açanlara destek vermeyiz' Erdoğan'dan İsveç mesajı: 'Teröre kucak açanlara destek vermeyiz'
'Palu ailesi' davasında mütalaa açıklandı 'Palu ailesi' davasında mütalaa açıklandı
Kışlık turşu yaparken deneyin... Turşunun daha lezzetli olmasını sağlıyor ve erimiyor Kışlık turşu yaparken deneyin... Turşunun daha lezzetli olmasını sağlıyor ve erimiyor
AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor İstanbul'a sağanak yağış geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor Benzin ve motorine çifte zam!
Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!