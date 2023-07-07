Ortak bildiri yayımladılar: Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı 'gericilik'te birleşti, festivallerin yasaklanmasını istedi

AKP'nin son yıllarda arttırdığı festival yasaklarına tepkiler sürerken; gerici dernek ve vakıflar yayınladıkları ortak bildiri ile tüm festivallerin yasaklanmasını istedi.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun yaptığı “Festivallerde yapılan yanlışlara ‘dur’ diyelim” başlıklı açıklamada, başta Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin iptal edilmesi talep edildi.

"GAYRİ AHLAKİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NA ZARAR VERİYOR"

Düzenlenen festivallerin gençleri “gayri ahlaki haram ilişkilere”, içkiye, isyana ve başkaldırıya yönlendirdiğini savunan gerici bileşim, bu tarz etkinliklerin “Türkiye Yüzyılı”na zarar verdiğini ifade etti.

Platform, deprem acısı ve ekonomik sorunları da kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyerek, “Ülkemizin deprem sonrası acısının hâlâ taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir” dedi.

TÜM ETKİNLİKLERDEN HAREM-SELAMLIK TALEBİ

Dinci örgütler bununla birlikte yapılan tüm etkinliklerde kadın-erkek bölümlerinin ayrılmasını ve içki satışının yasaklanmasını istedi.

Yayınlanan ortak bildiri şöyle:

SAADET PARTİSİ'NİN AGD'Sİ BİLAL ERDOĞAN'IN TÜGVA'SI İLE YAN YANA

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun içerisinde Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve Saadet Partisi’nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de yer alıyor.

TÜRKİYE YÜZYILI İFADESİNİN ALTINDA SAADET İMZASI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na yer alan Saadet Partisi'nin, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın sloganı olan 'Türkiye Yüzyılı' ifadesinin altına imza atması da dikkatlerden kaçmadı.