AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgeleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışın, cumartesi (yarın) öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor.

AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey bölgelerinde, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul’da hafta boyunca 30-32°C aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25°C civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

Bu gece 23:00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi (yarın) öğle saatlerine (14:00) kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (20-45kg/m2) yağması bekleniyor.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) cumartesi (yarın) akşam saatlerine (22:00) kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olma ihtimali de bulunuyor.

İBB Ekipleri, yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladı. Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimler yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yıldırım düşmesi, ağaç kırılması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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