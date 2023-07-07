Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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