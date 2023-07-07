Vatandaş zamdan sonra saatlerle yarışıyor: Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, yurttaş sınıra koştu

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın da 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce sınırdan geçerek alışveriş yapmaya çalışıyor.

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Vatandaş zamdan sonra saatlerle yarışıyor: Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, yurttaş sınıra koştu

Seçimlerden sonra oluşan yeni ekonomi yönetiminin ardından, peş peşe gelen zamlar, vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor.

SAATLERLE YARIŞIYORLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 6 bin lira seviyesinden 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.

Yeni ücretlendirme bu gece yarısı başlayacağı için eski ücretlendirme üzerinden ödeme yapmak isteyen yurttaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

SINIR KAPILARINA AKIN ETTİLER

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.

Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen yurttaşlar sınır kapısında saatlerle yarışıyor.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

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