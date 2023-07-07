Vatandaş zam yağmuru altındayken Diyanet'ten hutbe: "Günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır"

Arka arkaya zam haberlerinin geldiği bugünlerde Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesinde evlilik teması işlendi. Hutbede, evliliğin sade olması gerektiği belirtildi ve evlilik için fazla harcamama yapılmaması tavsiye edildi.

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Vatandaş zam yağmuru altındayken Diyanet'ten hutbe: "Günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır"

Türkiye, Cuma gününe vergilerde ve harçlarda yapılan fahiş zamlarla uyandı. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarında dahi yüksek fiyat artışları bekleniyor.

Ülkede, milyonlarca kişi geçim sıkıntısı yaşarken, Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesinde evlilik teması işlendi. Hutbede, evliliğin sade olması gerektiği belirtildi ve evlilik için fazla harcamama yapılmaması tavsiye edildi.

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“EVLİLİK İÇİN YAPILAN GEREĞİNDEN FAZLA HARCAMALAR, AİLELERİ SIKINTIYA SOKMAKTADIR”

Diyanet’in hutbesinde şu satırlar yer aldı:

“Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi, maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir.

Öyleyse Aziz Müminler!

Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini Besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam’ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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