Genel Sağlık-İş üyeleri iş bıraktı: Sefalet zammınıza boyun eğmeyeceğiz

İzmir’de sağlık çalışanları, Genel Sağlık-İş Sendikası’nın tüm yurtta gerçekleştirdiği eylem kapsamında bir gün süreyle iş bıraktı.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, gerçek enflasyon rakamlarının çok altında olan maaş artışlarıyla memurun alım gücünün her yıl azaldığını kaydetti.

"KAMU EMEKÇİLERİNİN YOKSUL OLDUĞU BİR ÜLKEDE İTİBARDAN BAHSEDİLEMEZ"

Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Sekreteri Ali Kemal Akgül, "Bugün bu meydana ilk çıkışımız değil, görünen o ki son da olmayacak. Siyasi iktidar sahiplerinin 21 yıldır sistemli bir şekilde kamu emekçilerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmesini bu meydanlardan birçok kez dile getirdik ancak onlar sesimizi duymamakta ısrar ettiler. Bugün yine sözün bittiği yerde, meydanlarda, eylemdeyiz. Bin 150 odalı sarayı devletin itibarı olarak görenlere, halkı aç yatarken yandaşlarına halkın kaynaklarını akıtan kifayetsiz muhterislere, kendilerini bu ülkenin sahibi sanarak, 21 yılda yerleştirdikleri sadaka kültürünü normalmiş gibi sunanlara, bu meydanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Devletin itibarı, halkın refah seviyesi ile kamu çalışanlarının emeğine verilen değer ile ölçülür. Eğer gerçekten devletin itibarını düşünüyorsanız, memurları yoksulluğa mahkum edemezsiniz. Kamu emekçilerinin yoksul olduğu bir ülkede refahtan da itibardan da bahsedilemez. Yönetemediğiniz ekonominin faturasını biz memurlara kesemezsiniz" dedi.

"MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA"

Memurun alım gücünün her yıl azaldığını ifade eden Akgül, "Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan memur maaş artışı önerisi, memurların açlık, yoksulluk ve sefalete mahkumiyeti için atılan tehlikeli bir adımdır. Tehlikelidir, çünkü toplumsal barışı tehdit etmektedir. Tehlikelidir çünkü yandaşlara aktarılan mali kaynakların büyüklüğü ortadayken, devleti temsil eden memura sadaka anlamına gelmektedir. Gerçek enflasyon rakamlarının çok altında olan artışlarla memurun alım gücünü adeta kasıtlı ve maksatlı olarak her yıl azaltmıştır" diye konuştu.

Fahiş kira artışlarına da dikkat çeken Akgül, "Kamu emekçileri için maaşlarıyla yaşam maliyetlerini karşılamak artık imkansızdır" dedi.

Akgül, "Sefalet zammınıza boyun eğmeyeceğiz. Emeğimizin hakkı için direndik direnmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA