Emniyet'te Soylu tasfiyesi: İkinci operasyonda üç polis müdürü görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’nda görev yapan üç şube müdürü görevden alındı.

Emniyet'te Soylu tasfiyesi: İkinci operasyonda üç polis müdürü görevden alındı

Emniyet teşkilatında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibinin tasfiyesine yönelik ikinci operasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’nda görev yapan üç şube müdürü görevden alındı.

İKİ OPERASYONDA AYNI BİRİME

Görevden alınanlar arasında teşkilatta gerçekleştirilen tüm atamalarda imzası olan Atama Şube Müdürü’nün bulunması dikkati çekti. Ayrıca, Özel Güvenlik Dairesi’nde görevli bir polis müdürü de Personel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında pazartesi akşamı yaşanan ilk operasyon Personel Başkanlığı’nda gerçekleşirken, dünkü ikinci görevden alma işleminin yapıldığı adres yine aynı birimdi.

Önceki Personel Başkanı Ogün Vural’ın görevden alınıp Polis Başmüfettişi Ahmet Acar’ın atanmasının ardından, dün aynı birimde görev yapan ve Vural’ın ekibinde yer alan üç üst düzey polis müdürü görevden alındı.

ATAMA ŞUBE MÜDÜRÜ DE ALINANLAR ARASINDA

Görevden alınanlar arasında tüm teşkilatın atama işlemleri ile onayının geçtiği Atama Şube Müdürü’nün de bulunması dikkati çekti. Ayrıca, birimin tüm bilgisayar ve bilişim sistemlerinden sorumlu şube olan Bilgi İşlem Şubesi ile idari işlere bakan şube müdürü de görevden alındı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın onayı ile yapılan atamalar çerçevesinde Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Polis Başmüfettişi Aydın Uğurlu, Personel Başkanı Acar’ın yardımcısı olarak görevlendirildi.

Etiketler
Süleyman Soylu
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı
Aklınızda bulunsun. Patates salatası yaparken 1 kaşık ekleyin lezzetini ikiye katlıyor Aklınızda bulunsun. Patates salatası yaparken 1 kaşık ekleyin lezzetini ikiye katlıyor
Meğer hep yanlış yapmışız - Antakya usulü kısırı işin ustaları böyle hazırlıyormuş... Meğer hep yanlış yapmışız - Antakya usulü kısırı işin ustaları böyle hazırlıyormuş...
Ortak bildiri yayımladılar: Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı 'gericilik'te birleşti, festivallerin yasaklanmasını istedi Saadet Partisi'nin AGD'si ile Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı festival yasaklarında birleşti
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti Sezen Aksu dehşeti yaşadı: Yalısına girdi, ölümle tehdit etti
Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti Erdoğan 'talimat verdim' demişti: Emekli maaşına zamda detaylar netleşti
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor Benzin ve motorine çifte zam!
Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!