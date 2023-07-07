Savcılık izin vermedi, tutuklu bulunan HDP yöneticisi annesinin cenazesine katılamadı
Tutuklu HDP PM üyesi Doğan Erbaş, annesinin cenaze törenine cezaevi savcılığının henüz karar vermemesi gerekçesiyle katılamadı.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2022'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi hakkında "örgüt üyeliği" gerekçesiyle 12 yıl, "örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası verilmiş; Erbaş, 13 Haziran'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.
ANNESİNİN CENAZESİNE KATILMASINA İZİN VERMEDİLER
Erbaş'ın annesi Hanım Erbaş, 5 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Hanım Erbaş, dün Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça'nın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.
Tutuklu siyasetçi Erbaş, annesinin cenaze törenine cezaevi savcılığının henüz karar vermemesi gerekçesiyle katılamadı.