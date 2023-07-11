NATO Genel Sekreteri: 'Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalardaUkrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya yanıt verdi. Stoltenberg "En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız" dedi.

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NATO Genel Sekreteri: 'Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti. 

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında da konuşan Stoltenberg, "Müttefikler bugün şuna karar verdi, güçlü birlikte bir mesajın Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız.

Bir paket üzerine anlaştık. Ukranya için NATO'ya katılım  daveti yayınlayacağız. Bu akşam Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. 3 unsurlu bir paket ortaya koyacağız. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıran güçlü bir paket. Ukrayna-NATO Konseyi kuruyoruz. Aynı zamanda üyelik eylem planı ortaya koyuyoruz. İki adımlı üyelik aşaması yerine tek adımlı haline getiriyoruz.

Aynı zamanda sözleşmenin ilerleyen zamanda üyeliğe yol açan bir mesaj olmasını istedi. 2 adım yerine 1 adım olacak üye olmak için. Üyelik daveti şartlar yerine getirildiği zaman yapılacak" ifadelerini kullandı. 

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

"En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Askeri desteği de 2014'te başladı, geçen sene tam ölçekli arttı. Geçtiğimiz günlerde müttefikler yeni önemli açıklamalarda bulundu. Uzun menzilli füzeler sağlayacak Almanya, ABD'de daha fazla askeri destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj sunuyor Kiev'e.

İSVEÇ AÇIKLAMASI 

Hem Finlandiya hem İsveç NATO üyesi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç arasındaki anlaşma ile İsveç de üye olacak. Bu da tarihi bir olay. Baltık bölgesi için de çok önemli. NATO'nun kapısı açık."

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