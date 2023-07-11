Eurovision'dan Özkan Uğur paylaşımı

MFÖ grubunun hayatını kaybeden üyesi Özkan Uğur için Eurovision'un resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı.

Son Güncelleme:
Eurovision'dan Özkan Uğur paylaşımı

Eurovision, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz cumartesi hayatını kaybeden Özkan Uğur için paylaşım yapıldı.

Ayrıca Eurovision'un Youtube hesabından da MFÖ'nün 1985'te 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' adlı parçaları da paylaşıldı.

Eurovision’un paylaşımında "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" denildi.

Grup, MFÖ adını da Eurovision Şarkı Yarışması’yla almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özkan Uğur
Son Güncelleme:
Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklaması Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklaması
İran Irak'a eylüle kadar süre verdi: Saldırılara başlarız İran Irak'a süre verdi: Saldırılara başlarız
Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda... Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...
Kaşarlı köfteye lezzet katan tüyo! Lezzetini katlamanızı sağlayacak 33 yıllık aşçı sırrı Kaşarlı köfteye lezzet katan tüyo! Lezzetini katlamanızı sağlayacak 33 yıllık aşçı sırrı
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Emekli maaş zammında son dakika sürprizi: Zam oranı değişecek mi? Emekli maaş zammında son dakika sürprizi!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!