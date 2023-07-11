İran Irak'a eylüle kadar süre verdi: Saldırılara başlarız

İran, Irak hükümetinin ülkenin kuzeyinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
İran Irak'a eylüle kadar süre verdi: Saldırılara başlarız

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan "ayrılıkçı terör örgütleri" olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve dronlarla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylül ayına kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktaran Bakıri, şöyle devam etti:

"Irak'ın taahhüt ettiği zamana kadar bekleyeceğiz. Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz. O zamana kadar bu gruplar silahsızlandırılmaz ya da (İran'a karşı) herhangi bir eylemde bulunulursa onlara yönelik operasyonlarımız kesinlikle çok daha şiddetli şekilde tekrarlanacaktır."

İran, Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze geçen yıl birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Irak
Son Güncelleme:
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklaması Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklaması
Joe Biden, NATO Zirvesi'nde konuştu: Putin'e neden teşekkür etti? Biden, NATO Zirvesi'nde konuştu
Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda... Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi: Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı Emekli maaş zam oranı değişir mi, konuşulan ihtimal ortaya çıktı