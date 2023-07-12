AKP neden ABD-Batı eksenine dümen kırdı? 'Hakan Fidan'ın ‘özel’ yürüttüğü bir çalışma iddiası'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Beştepe: Karar stratejik tercih” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı’nın NATO ve ABD stratejisine yönelik söylemleri üzerinden iktidarın planına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin NATO’yu eleştiren ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını destekleyen çelişkili sözler sarf ettiğini belirten Erkin, “İktidarın bir amacı var ve o amaca ulaşmak için de yöntemler uyguluyor. O amaç ne? Bu tartışılır! Çünkü; iktidarın uzun zamandır gündeminde olmayan Avrupa Birliği'ne üyelik için destek istemek de yeniden programa alındı ve bu son iki haftanın kararı” dedi.

Erkin devamında, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ‘özel’ yürüttüğü bir çalışma iddiası var. Bu konuda da şu değerlendirme var Beştepe'de: ‘Derdimiz AB üyeliği değil. Ki onlar da öyle bir açılım yapmazlar. Ama Batı'nın sahtekarlığını deşifre etmek için AB üzerinden de gitmek çok anlamlı. Ayrıca teorik olarak AB süreci açılırsa (Bizim gündemimizde yok) o zaman ortaklık hukukuna kendi irademizi koyarız. Onların hukukunu ortaklık hukuku kabul etmeyiz’” diye belirtti.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından bana şu mesajı iletti: “7 Haziran'daki köşeni okuyorum ve bugün daha anlamlı.”

O gün demiştim ki: “MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Mayıs akşamı daha oylar sayılırken yaptığı manidar açıklamayla bitirelim: (Önümüzdeki dönemde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.)”

Ve dün Bahçeli grup toplantısında “Çok şey değiştiğini” anlattı ve NATO'nun “iki yüzlü olduğuna” dikkat çekti. Ancak… Aynı Bahçeli, NATO'yu eleştirirken, Erdoğan'ın aldığı karara destek vereceklerinin altını çizdi: “… Hâlâ FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyette olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir

“Bizim NATO'ya bakışımız bellidir. Esasen hiç değişmemiştir. Dünya'nın NATO'dan ve ABD'den ibaret olmadığı bilinmelidir. Fakat Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının da arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyorum.

Bahçeli'nin “stratejik tercih” tespiti Beştepe'nin bu konuda daha önce bir karar aldığını da gösteriyor. Beştepe'nin güvenlik alanında önemli bir ismine dedim ki: “NATO da yerli ve milli mi oldu?” İroni barındıran ama bir gerçeğe dikkat çeken bu cümlem üzerine bana verdiği yanıt şu oldu: “Yalınkat değerlendirmelerle konu tam olarak anlaşılamaz. Türkiye bağımsızlıkçı çizgisinden vazgeçmez. Fırsat kolluyormuş gibi ilk fırsatta ‘teslimiyet' diye bağıranlar açığa düşünce ne diyecekler merak ediyorum.”

Beştepe “Teslimiyet yok”, “strateji” diyor. Yani… İktidarın bir amacı var ve o amaca ulaşmak için de yöntemler uyguluyor. O amaç ne? Bu tartışılır! Çünkü; iktidarın uzun zamandır gündeminde olmayan Avrupa Birliği'ne üyelik için destek istemek de yeniden programa alındı ve bu son iki haftanın kararı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın “özel” yürüttüğü bir çalışma iddiası var. Bu konuda da şu değerlendirme var Beştepe'de: “Derdimiz AB üyeliği değil. Ki onlar da öyle bir açılım yapmazlar. Ama Batı'nın sahtekarlığını deşifre etmek için AB üzerinden de gitmek çok anlamlı. Ayrıca teorik olarak AB süreci açılırsa (Bizim gündemimizde yok) o zaman ortaklık hukukuna kendi irademizi koyarız. Onların hukukunu ortaklık hukuku kabul etmeyiz.”

Bunların hepsi “devletin aklı” diyebiliriz, kararlar alınır, uygulanır vs. Ancak…