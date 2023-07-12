Ertuğrul Özkök: Erdoğan giyim tarzında radikal bir değişiklik yaptı, 'slim fit' devrimi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 'Zamanın Ruhu' başlığıyla 'newsletter' olarak paylaştığı yazısında bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından giyim tarzında radikal bir değişiklik yaptığını ve pantolon kesiminde 'slim fit'e doğru bir adım attığını söyledi.

Bu değişimin Erdoğan'ın beden diline de yansıdığını dile getiren Özkök, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta çok önemli iki unsur var.

Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beden dili…

Onu bu hareketle gösteren böyle bir fotoğrafını ilk defa görüyoruz.

Seçim öncesi ayağını sürüyen, etrafa yoğun gözlerle bakan Erdoğan gitmiş; fit, zinde, kendinden emin bir lider gelmiş.

Kilosu da tam kontrol altında ve bu hareketi taşıyor.

Seçim öncesinde pantolonunun içinde ayağa takılan bir alet taşıdığı ile ilgili bütün dedikodulara son veren bir kesim ve beden dili bu.

Bir defa daha rahmetli Demirel’in o sözünü getiriyor önümüze:

Hiçbir şey başarının yerini tutamaz…

Erdoğan, siyasi kariyerinin en olumsuz, hatta kazanılması imkansız şartlarında, çok az umutla girdiği seçimden zaferle çıkmanın keyfini çıkarıyor.

PANTOLON PAÇASINDA 17 SANTİME HIZLI GEÇİŞ

Bu yeni psikoloji bir şeye daha yansımış.

Erdoğan’ın pantolunun paça genişliğine…

Benim hesabıma göre 17, en fazla 18 cm paça.

Tam olamasa da, bildiğimiz Ralph Lauren veya İtalyan slim fit kesimine, kendi ölçüsüne göre oldukça cesur bir adım..

Yani 'Yetmez ama evet' ölçüsünde bir geçiş.

Neticede, Erdoğan’ın seçim sonrasında gördüğümüz bütün pantolonlarında paçalar görünür biçimde daralmış.

Cumhurbaşkanı önümüzdeki 5 yılı için zinde bir imaj amaçlandığı apaçık ve bunu da bayağı başarmış.

Erdoğan artık açık ara Türk siyasetinde en iyi giyinen lider."

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