14 yaşındaki çocuğa Erdoğan'a hakaret davası: Cumhurbaşkanlığı şikayetten vazgeçti, mahkeme hapis cezası verdi

Ortaokul öğrencisi B.C.G., 'cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nde yargılandı. İlk kez 18 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkan çocuğun 6 Temmuz'da yargılanmasına devam edildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre; duruşmada Cumhurbaşkanlığı'nın şikayetçi olmadığını belirtti. Ancak buna rağmen 2009 doğumlu B.C.G.'ye 'cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği' iddiasıyla önce 1 yıl hapis cezası verildi. Ardından da sanığın yaşının küçük olduğu ve 'iyi hali' gerekçe gösterilerek 7 ay indirim yapıldı. B.C.G.'ye beş ay hapis cezası veren mahkeme, 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' da karar verdi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 'delil' olarak o dönem 13 yaşında olan B.C.G.'nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler gösterildi. Soruşturma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayet gerekçe gösterilerek açıldı.

Çocuk hakkında bir de Adli Tıp'a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, çocuğun, 'Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' iddia edilerek cezalandırılması istendi.

İlk duruşmaya katılan çocuk, "WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “"WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk'ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok" şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.

1075 ÇOCUĞA DAVA

'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. Geçen yıl tam 16 bin 753 kişi hakim karşısına çıkarıldı. 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Türk Milletini', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 2022 yılında tam bin 75 çocuğa dava açıldı.