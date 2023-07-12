'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında vadedilen bağışlardaki son durum açıklandı

Deprem felaketinin ardından düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında vadedilen 115 milyar TL'lik bağışın 85 milyarının toplanabildiği öğrenildi. AFAD, bu paraların nereye harcandığını ve kasada kalan tutarı da açıkladı.

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'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında vadedilen bağışlardaki son durum açıklandı

Hatay başta olmak üzere 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan bağışların miktarı ve nerede kullanıldığına dair yeni açıklama geldi. 

15 Şubat'ta ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla düzenlenen yardım etkinliğinde toplanan yardımlar, AFAD ve Kızılay'a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağışta bulunmuştu. Merkez Bankası'nın 30 milyar liralık bağışı çok konuşulmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti. Toplamda bağışlanacağı sözü verilen para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuş ancak bu tutarın azımsanmayacak bir bölümü yatırılmamıştı.

Konuya dair tartışmalar son günlerde yeniden alevlenirken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 Temmuz itibariyle olduğunu söylediği güncel verileri kamuoyuyla paylaştı:

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen paranın miktarı: 115.1 milyar TL

Türkiye Tek Yürek kampanyasında nakit olarak yatırılan paranın miktarı: 85.248.189.877 TL

Türkiye Tek Yürek kampanyası dışında bağışlanan miktarla birlikte toplam: 112.223.262.016 TL

KASADA NE KADAR KALDI?

Hakan'ın aktardığına göre AFAD, bu parayı nerede kullandıklarını da açıkladı. Buna göre depremzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, WC, gıda ve hijyen kolisi alımları için harcanan miktar 38 milyar 230 milyon 575 bin 184 TL oldu. 

Kampanya hesabında bulunan para ise 74 milyar 2 milyon 686 bin 832 TL.

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