Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a: Dur hele daha 'Bismillah' dedik

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık yaptı; CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'la arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü. 

Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'den Mahmut Tanal'a: Dur hele daha 'Bismillah' dedik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın temsiliyeti için gerekli koşulların sağlanması yönünde çağrı yaptı.

Siyasetçi, devamında MFÖ grubunun kurucularından Özkan Uğur'un vefatına da değinerek kendisine kürsüden Cahit Sıtkı şiiri ile veda etti.

Önder'in konuşması devam ederken CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın grup sıralarından kendisine seslenmesi üzerine, "Mahmut Bey dur hele daha Bismillah dedik" yanıtını verdi.

Son Güncelleme:
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Süresi de belli oldu: Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı Süresi de belli oldu: Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
Öğrencilerin baskısı sonuç verdi: ODTÜ'de mezuniyet töreninde rektörlükten geri adım Öğrencilerin baskısı sonuç verdi: ODTÜ'de mezuniyet töreninde rektörlükten geri adım
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması
İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride İslam Memiş 'dalgalanmalara hazır olun' diyerek uyardı: Gözler açıklanacak o veride
TikTok'ta en çok takipçisi olan isimler belli oldu: Listede bir Türk fenomen de var! TikTok'ta en çok takipçisi olan isimler belli oldu: Listede bir Türk fenomen de var!
Uzman isim gün ve saat verip uyardı: Sakın dışarı çıkmayın Uzman isim gün ve saat verip uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi