Süresi de belli oldu: Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta yaşanan selin kirlilik yarattığı gerekçesiyle denize giriş yasaklandı. Konuyla ilgili Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla; il genelindeki yüzme alanlarında 2 gün süreyle vatandaşların denize girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in aktardığına göre kararda, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önlenebilmesi için şebeke sularının düzenli olarak aksatılmadan klorlanmasına, otomatik klorlama cihazlarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesine karar verildi.

Denize giriş yasağı 11-12 Temmuz 2023 tarihlerini kapsıyor.