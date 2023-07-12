İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni parti mi kuruyor? İddialara yanıt geldi

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni parti kuracağı iddiaları da öne sürüldü.

İmamoğlu’nun yakın çevresinden kaynaklar iddialara yanıt verdi. Milliyet’te yer alan habere göre, İmamoğlu’Nun yakın çevresi, “CHP’den ayrılacağı, parti kuracağı” ve “seçimde aday gösterilmeyeceği” iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Ekrem Başkan, parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli."

Öte yandan, İmamoğlu’nun büyükşehir belediye seçimlerine aday olacakmış gibi çalışma yürüttüğü ve ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmalara başlandığı bildirildi.