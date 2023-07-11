Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

SEÇİM MESAJI

AA’nın haberine göre görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden’a teşekkür eden Erdoğan, şunları dedi:

“Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum.”

"ÖNCEKİ BULUŞMALAR ISINMA TURLARIYDI..."

Erdoğan ayrıca "ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

1.5 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Vilnius'ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı" denildi.