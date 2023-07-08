Zelenskiy, Türkiye'den Azov komutanlarını alarak ayrıldı; Rusya'dan tepki

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Zelenskiy, Türkiye'den ayrılırken savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda anlaşma sağlanan 5 Azov komutanını da yanında götürdü.

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Zelenskiy, Türkiye'den Azov komutanlarını alarak ayrıldı; Rusya'dan tepki

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce yapılan esir takası anlaşmasında Türkiye'de bulunan Azov Taburu komutanları evlerine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesine dönerken uçaktan fotoğraf ve video paylaştı.  

Mariupol'da uzun süre Ruslara karşı direnen Azov Taburu iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ardından teslim olurken, askerlerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalması konusunda uzlaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret yaptığı Türkiye'den Rusya'ya karşı sergiledikleri direnişle hatırlanan Azov Taburu'nun 5 komutanını alarak ülkesine döndü. 

Zelenskiy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar" ifadelerini kullandı.

 RUSYA'DAN TEPKİ

 Rusya, Azov komutanlarına geri verilmesine tepki gösterdi. Hükümet Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada "Hiç kimse Rusya'yı bilgilendirmedi. Anlaşmaya göre savaşın sonuna kadar kalmaları gerekiyordu. Türkiye ve Ukrayna anlaşmaları ihlal etti" denildi. 

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Rusya - Ukrayna savaşı Kremlin Türkiye
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