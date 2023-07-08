Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde saat 17.02 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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