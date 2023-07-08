Yunan Dışişleri'nden Türkiye mesajı: Egemenliğimizle ilgili konuları tartışmayız

Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın bundan sonraki dış politikasının üç yönde ilerleyeceğini söyledi. Bu üç odak noktasını 'aktif uluslararası ilişkiler, çok yönlü uluslararası mevcudiyet ve dışa dönük diplomasi' olarak açıklayan Gerapetritis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası görüşmesi hakkında da konuştu.

AMNA ajansının aktardığına göre, bugün Yunanistan parlamentosuna hitap eden Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İsveç'in 'bir an önce NATO'ya üye olmasına' desteğini dile getirdi.

'EMRİVAKİYİ ASLA KABUL ETMEYİZ'

Konuşmasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Yorgos Gerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile 'iyi komşuluk ilişkileri için dört gözle beklediğini', Güven Artırıcı Önlemler yoluyla görüşmelerin yeniden başlaması, olumlu bir gündemin oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılması için çalıştığını' ifade etti. Miçotakis ve Erdoğan'ın 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin marjında görüşeceğini teyit eden Yunanistan Dışişleri Bakanı, kendisinin de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 'karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmaya çalışacağını' ifade etti.

Muhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan'ın 'çözüm istediğini' aktaran Gerapetritis, söz konusu çözümün 'Deniz Hukuku (UNCLOS) temelinde olmasını' istediklerini kaydetti. Kıbrıs konusuna da değinen Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'sahada herhangi bir emrivakiyi asla kabul etmeyeceklerini, aynı şekilde Kıbrıs konusunda iki ayrı ülke ile sonuçlanacak bir çözümü de kabul etmeyeceklerini' dile getirdi.

'BU KONULARI TARTIŞMAYIZ'

Parlamentoda muhalefet partilerinin de sorularını yanıtlayan Yorgos Gerapetritis, Ege 'adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin konuları tartışmayacaklarını, bu konuların ülkenin egemenliği ile ilgili olduğunu ve herhangi bir tartışma ve müzakerenin dışında olduğunu' kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Egemenliğimizle ilgili konuları tartışmayız, bu konu hakkında çok açık olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Lozan Anlaşması ve Montrö Sözleşmesi gibi statükonun temelini oluşturan şartları değiştirmenin yasal olarak da mümkün olmadığını söyleyen Gerapetritis, "Revizyonizm, Yunan devleti tarafından kabul edilemez" açıklamasında bulundu.