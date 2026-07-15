Roma'da Kritik Anlaşma: İsrail Lübnan'da 2 Pilot Bölgeden Çekilecek

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ABD arabuluculuğunda Roma'da yürütülen İsrail-Lübnan müzakerelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Lübnanlı üst düzey bir yetkili, tarafların Güney Lübnan'da oluşturulacak 2 pilot bölge konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, doğrudan görüşmelerin altıncı turunda İsrail ordusunun Lübnan topraklarından kademeli çekilmesine ilişkin takvimin ayrıntılı şekilde ele alındığını belirtti. Anlaşmaya göre pilot bölgelerden biri halen İsrail kontrolündeki alanda, diğeriyse işgal hattına yakın bir noktada bulunacak. Bu bölgelerde güvenliğin sağlanması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi amacıyla Lübnan ordusunun konuşlandırılması planlanıyor.

UYGULAMA BİRKAÇ GÜNDE BAŞLAYACAK

Lübnanlı yetkili, uygulamanın birkaç gün içinde başlamasının hedeflendiğini belirterek, nihai takvimin kısa süre içinde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Görüşmelerde ayrıca İsrail'in çekilme mekanizması ile Lübnan ordusunun sahadaki görev dağılımı da ele alındı. Teknik ayrıntıların tamamlanması için tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelebileceği ifade edildi.

İsrail'in boşaltacağı bölgelerde güvenlik düzenlemelerinin denetlenmesi konusunda ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) öne çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Washington arabuluculuğunda yürütülen süreç kapsamında Lübnan ile İsrail arasında daha önce bir çerçeve anlaşması imzalanmış, taraflar çatışmaların sona erdirilmesi ve sınır hattında kalıcı düzenlemeler yapılması konusunda görüşmelere başlamıştı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere konusu ise iç siyasette tartışma yaratmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam görüşmeleri kalıcı çözüm için gerekli görürken, Hizbullah cephesi sürece sert şekilde karşı çıkıyor.

Kaynak: AA