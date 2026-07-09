İstanbul'da Kritik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile Görüşecek

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İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın İstanbul'da kritik bir zirvenin gerçekleşeceğini duyurdu.

İSTANBUL'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Duran'ın açıklamasına göre Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 10 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmenin ise İstanbul'da gerçekleşeceği belirtildi.

LÜBNAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Ziyarette ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine verdiği güçlü desteğin bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Erdoğan karşılıklı iş birliğini geliştirecek adımlar ile bölgesel istikrar ve güvenliğe ilişkin konuları da masaya yatırması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi