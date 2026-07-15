Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Almanya’dan yola çıkan ailenin, memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.

Son Güncelleme:
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI

Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası gurbetçi Almanya Kayseri
Son Güncelleme:
MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Millet Bir Gecede Tarih Yazdı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük...' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usuls
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı
MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Millet Bir Gecede Tarih Yazdı