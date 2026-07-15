Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI

Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA