Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Almanya’dan yola çıkan ailenin, memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.
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Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI
Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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