İsrail'den Lübnan Açıklaması, '2 Bölgeden Çekilmeye Hazırız'

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beyrut yönetimiyle imzalanan çerçeve anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka ile Tel Aviv'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Saar, Lübnan ile İsrail heyetleri arasında Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin sürecin ilerlemesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Saar, Beyrut yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Güney Lübnan'daki 2 pilot bölgeden çekilmeye hazır olduklarını açıkladı. Saar, devamında "Roma'daki müzakere turunun süreci hızlandıracağını umuyor, hatta buna inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA