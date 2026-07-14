CHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen Başvurdu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüzük ve liderlik tartışmaları resmi olarak yargıya taşındı. Partide olağanüstü kurultay talebiyle ilgili 833 kurultay delegesi adına yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanması amacıyla ortak gündemli ve noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

'833 İMZA SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLDİ AMA...'

Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden 833 delegenin imzalarının, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'na teslim edildiği belirtilen açıklamada, buna karşın 17 Haziran'dan bu yana olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı ifade edilen açıklamada, kurultay delegelerinin "açık, ortak ve bağlayıcı iradesinin" sonuçsuz bırakıldığı savunuldu.

HUKUKİ DAYANAK: MEDENİ KANUN 75. MADDE

Açıklamada, Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesine göre, yönetim organının genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakiminin üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebildiği, bu kapsamda Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirildi. Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek 3 kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayı'nı toplantıya çağırmak üzere 'Çağrı Heyeti' olarak görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında, yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığının, bu iradenin muhatabına ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğunun ve parti yönetimini bağladığının kabul edildiği ifade edildi.

'KURULTAY DELEGELERİNİN BAĞLAYICI İRADESİNİN GEREĞİDİR'

Davanın, 833 kurultay delegesinin kanun ve CHP Tüzüğü'nden kaynaklanan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanmasını amaçladığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü kurultayın toplanması, parti yönetiminin tercihine bırakılabilecek siyasi bir takdir konusu değil; kanunun, parti tüzüğünün ve kurultay delegelerinin bağlayıcı iradesinin gereğidir" ifadelerine yer verildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, isimleri daha sonra mahkemeye ibraz edilecek 3 kurultay delegesine şu olağanüstü yetkilerin verilmesi talep edildi:

Olağanüstü kurultayın yapılacağı yer, gün, saat ve gündem maddelerini belirleme,

Resmi çağrı ve ilan işlemlerini yürütme,

Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve idari merciler nezdinde zorunlu olan tüm hazırlık ve başvuru süreçlerini imzalama.

Kaynak: ANKA