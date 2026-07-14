Ahbap Soruşturmasında Yeni Dalga: 17 Kişi Daha Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Suç İşlemek

Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi

Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma

çerçevesinde;

Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT’in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi

tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan

olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine

yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin

usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle

yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği,

Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT’in asistanı olan Yeliz

KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın

Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız

kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan

operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4)

şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra

edilmiştir.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi