Terörsüz Türkiye Yasasının Detayları Belli Oluyor: Öcalan İçin 'Umut Hakkı' ve 'Özel Statü' Olmayacak

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AK Parti ve DEM Parti arasında ‘Meclis tatile girmeden yasalaştırılması’ konusunda mutabakata varılan Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlandığı ve muhalefet partilerinin görüşlerinin alınacağı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti’nin hazırladığı taslakta kamuoyunda en çok tartışma konusu olan Öcalan’a statü verilmesi başlığında bir düzenleme bulunmuyor. AK Parti kaynakları, “Öcalan’la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı, statü yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm birine nasıl statü verilecek? Umut hakkı olması için de infaz yasasının değişmesi gerekiyor. Kişiye özel düzenleme yapılmayacak” dedi.

KATEGORİLERE AYRILACAK

Çerçeve yasanın feshedilen bir terör örgütüyle ilgili olarak yürütülecek hukuki süreci içerdiğini belirten kaynaklar, “Örgütün yöneticileri, bombalama eylemine karışanlar, asker-polis şehit eden, yardım-yataklık yapan, suça karışmamış olanla, cezaevinde bulunanlar gibi farklı kategoride PKK’lılar var. Hepsi aynı mantıkla ele alınamaz. Suçun ağırlığına bakılacak. Bunlara yönelik ‘Terör örgütü’ suçlaması düşecek, ama diğer işledikleri suçlardan cezaları sürecek. Asıl amaç suça karışmamış olanlar ile terör suçu sebebiyle cezaevinde bulunan 4 binden fazla kişinin topluma kazandırılması” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’ye dönecek PKK’lıların sayısının ise 3-4 bin civarında olabileceği belirtiliyor. Örgüt üyelerine yönelik hukuki süreç işledikleri suçlara göre işletilecek. Sadece örgüt üyeliği suçu varsa, cezaevine girmeyecekler adli kontrole tabi tutulacaklar.

TEK TEK İNCELENECEKLER

“Cezaevinde bulunan örgüt üyelerinden sadece ‘örgüt üyesi’ suçlaması varsa, yasa çıktıktan sonra tahliye olacaklar. AK Parti kaynakları, “Mevzuatımız terör suçuna ek ceza öngörüyor. Terör suçlaması düşerse, bir anlamda ceza da ortadan kalkar. Örneğin, asker-polis şehit etmişse bu durumdakiler ‘Adam öldürmeden’ cezaevinde kalmaya devam edecek. Kalan cezaları cezaevinde geçirdikleri süreyi karşılarsa tahliye olurlar. Yasa çıkınca tüm dosyalar bu şekilde ele alınacak” dedi.

Öte yandan, devlet yetkililerinin hazırlanan taslak ve Türkiye’ye gelecek PKK’lılar ile üçüncü ülkelere gidecek örgüt yöneticilerinin listesi konusunda İmralı’da Öcalan’la temas halinde oldukları ifade edildi. DEM heyetinin de kısa sürede İmralı’ya gideceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi