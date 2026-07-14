MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz’un Gizli Kronolojisi! Darbe Kararı 1 Kasım Seçimlerinin Ertesi Günü Alınmış

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, ihanetin hazırlık aşamasına ve gizli toplantı trafiğine ışık tutan tarihi bir kronolojiyi kamuoyuyla paylaştı.

MİT'in raporuna göre, bürokratik gücüne güvenerek ülke yönetimini ele geçirmeyi hedefleyen terör örgütü, bu amacına 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ulaşamayacağını anlayınca örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla doğrudan 'darbe planı'nı devreye soktu ve Ankara, İstanbul ile Pensilvanya üçgeninde 23 kritik toplantı gerçekleştirdi.

SEÇİM SANDIĞINDAN DARBE PLANINA

MİT’in paylaştığı detaylara göre, FETÖ ilk etapta siyasete nüfuz ederek kalıcı olmayı denedi. Ancak 1 Kasım 2015 seçim sonuçları örgüt için tam bir kırılma noktası oldu. Bürokrasideki güçlerinin sandığa etki etmediğini gören örgüt elebaşı Fetullah Gülen, B planını imzaladı.

İlk gizli toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Bu seyahatin ardından Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan karanlık bir "cunta heyeti" kuruldu.

ANKARA'DA RÜTBELİLERLE BULUŞMA

İhanet şebekesi, 2015'in son günlerinde (27-31 Aralık) Ankara'da rütbeli askerlerle ilk temasını kurdu. Alınan notlar ve raporlar anında Pensilvanya'ya uçuruldu. 2016 yılının ocak ve mart ayları ise adeta seri toplantılar dönemine sahne oldu:

9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara’da askerlerle gizli toplantılar yapıldı. Planlamalar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da da hız kesmeden devam etti. Her toplantının ardından sivil imamlar Pensilvanya'daki çiftliğe giderek örgüt elebaşından yeni talimatlar aldı.

ANKARA'DA 4 GÜNLÜK KAPANMA

Darbe girişimine bir aydan az bir süre kala, 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatlar için yeniden ABD’ye gitti. Türkiye’ye döner dönmez, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara’da rütbeli askerlerle 4 gün üst üste "kapanma toplantısı" yapıldı. 15 Temmuz gecesi atılacak her imza, vurulacak her hedef bu 4 günlük süreçte netleştirildi.

DARBE GECESİNDEN ÖNCEKİ SON 72 SAAT

Kronolojinin en çarpıcı kısmı ise darbe girişiminden hemen önceki son 3 günde yaşanan hareketlilik oldu. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, 12 Temmuz'da Fetullah Gülen'i son kez görmek ve nihai onayı almak için Pensilvanya'ya uçtu. Onayı aldıktan sonra hızla İstanbul'a dönen ikili, 12-15 Temmuz arasında İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyonu sağladı.

O gün, görev yeri olmamasına rağmen onlarca generalin Hava Harp Okulu'nda toplanması MİT'in radarına takıldı. 14 Temmuz'da kilit sivil isimlerin Ankara'ya geçmesiyle, 15 Temmuz darbe girişimi için tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu.

Kaynak: İHA