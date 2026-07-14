Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı. Gürlek, Haluk Levent'in gözaltı sürecine ilişkin bilgi verirken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında FETÖ ile iltisaklı şüphelilerin bulunduğunu belirtti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı'
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti

“MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR, SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR”

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir.” dedi.

Bakan Gürlek Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

“YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ İLTİSAKLI ŞÜPHELİLER VAR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var.” şeklinde konuştu. Bakan Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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