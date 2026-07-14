İstanbul'da 12 Yıllık Gizem Çözüldü: Faili Meçhul Cinayeti DNA Teknolojisi Aydınlattı

İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında işlenen faili meçhul cinayet, kriminal ekiplerin tozlu dosyayı yeniden incelemesi ve gelişmiş DNA analizi sayesinde 12 yıl sonra çözüldü. Olay yerindeki biyolojik izlerle eşleşen 58 yaşındaki şüpheli M.Ö., Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da 12 Yıllık Gizem Çözüldü: Faili Meçhul Cinayeti DNA Teknolojisi Aydınlattı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım'ın (55) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasını yeniden ele aldı.

KATILI BIRAKTIĞI BİYOLOJİK İZ ELE VERDİ

Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda, olay yerindeki örneklerin şüpheli M.Ö'ye (58) ait olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit etti.

DATÇA'DA YAKALANDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, M.Ö'yü, Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen operasyonla yakaladı.

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Kaynak: AA

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