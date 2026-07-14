ABD Ordusu Duyurdu: İran'a Yeni Saldırı Dalgası

ABD Başkanı Trump'ın İran'ı çok sert şekilde vurma tehdidinin ardından ülkede patlama sesleri yükseldi. ABD ordusu, İran'a karşı hava saldırılarına başladığını duyurdu.

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ABD Ordusu Duyurdu: İran'a Yeni Saldırı Dalgası
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İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Buna göre, Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD ordusu, İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladığını duyurdu. Ordudan önce açıklama yapan ABD Başkanı Trump, ateşkes sürecinin resmen sona erdiğini ve askeri operasyonların yeniden başlayacağını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "İkinci İran harekatı başladı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız. Harekat kongreye bildirildi. İran'la yapılan mutabakat bir sınavdı, onlar buna uymadı. İran tamamen çıldırmış. biz vururuz İran anca konuşur. Operasyonlar 3 haftaya kadar sürebilir."

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Kaynak: AA

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