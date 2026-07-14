Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı

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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin adı bu kez futbolla değil şiddetle anıldı.

Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen, milli takımın eski futbolcularından olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan eski milli futbolcu, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı.

Futbol eğitimini Beşiktaş altyapısında alan Kahveci, profesyonel kariyerinde hem Türkiye'de hem de İspanya'da forma giydi. Özellikle İspanya La Liga'da gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri olan Kahveci, Türk futbolunu uluslararası arenada temsil eden başarılı forvet oyuncuları arasında gösterildi.

Milli takım formasıyla da uzun yıllar görev yapan Nihat Kahveci, aktif futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra spor yorumculuğuna yöneldi. Günümüzde çeşitli platformlarda futbol yorumculuğu yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi