Trump'tan Yeni Hürmüz Hamlesi: Ücret Planı Rafa Kalktı, İran'a Abluka Sürecek

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari yüklerden alınması planlanan yüzde 20'lik ücret uygulamasından vazgeçtiklerini açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz'in İran hariç tüm gemilere açık olduğunu söyledi.

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Trump'tan Yeni Hürmüz Hamlesi: Ücret Planı Rafa Kalktı, İran'a Abluka Sürecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınmasına yönelik planın uygulanmayacağını açıkladı. Trump, daha önce İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlattıklarını duyurmuş ve boğazdan geçen ticari yüklerden yüzde 20 oranında ödeme alınacağını belirtmişti. Ancak Trump bu karardan vazgeçtiklerini duyurdu.

'İRAN HARİÇ HERKESE AÇIK'

Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemilere açık olduğunu belirterek, uygulanacak ablukanın yalnızca İran bağlantılı gemileri kapsayacağını söyledi. "İran'a tam abluka uygulayacağız ancak bu yalnızca İran limanlarına gelen veya İran limanlarından ayrılan gemiler ile İran kargosu taşıyan gemiler için geçerli olacak" diyen Trump, diğer ticari faaliyetlerinse kesintisiz şekilde süreceğini ifade etti.

ABD Başkanı, boğaz geçişlerinden alınması planlanan yüzde 20'lik ücretin yerine Körfez ülkeleriyle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarının geçeceğini belirtti. Trump açıklamasında, "Orta Doğu liderleriyle yaptığımız son derece verimli görüşmeler doğrultusunda, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarının yüzde 20'lik geçiş ücretinin yerini almasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yatırımların ABD ekonomisine önemli katkı sağlayacağını savunan Trump, yeni anlaşmaların üretim tesisleri ve yatırımların ülkeye yönelmesini hızlandıracağını ve milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını öne sürdü.

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Kaynak: AA

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