Körfez'de Patlama Sesleri: İran Füzeleri Havada İmha Edildi
İran'ın başlattığı dev misilleme harekatına karşı Ürdün ve Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girdi, füzeler ve 'düşman' hedefleri sınırda durduruldu.
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İran ordusunun Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik başlattığı geniş çaplı füze ve İHA taarruzu ile bölge ülkeleri alarma geçti.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA
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