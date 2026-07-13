İran 'Barış' İçin Tek Şartını Açıkladı: Orta Doğu'da ABD ile Yüksek Gerilim

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece kendilerinin de yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini duyurdu.

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İran 'Barış' İçin Tek Şartını Açıkladı: Orta Doğu'da ABD ile Yüksek Gerilim
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama geldi.

'TEK ŞART ABD'NİN MÜDAHALELERE SON VERMESİ'

Fars Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğu belirtildi.

HEDEF ALINAN ASKERİ ÜSLER DE DUYURULDU

Açıklamada ayrıca, ABD saldırılarına misillemenin 5'inci aşaması kapsamında, Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD ordusuna ait tesis ve altyapının, Umman'daki FPS uzun menzilli hava radarı ile deniz hedef tespit radarının, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.

Söz konusu açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalelerinin sürmesi halinde, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarını etkileyecek daha büyük gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

'ABD UYMADIĞI SÜRECE BİZ DE UYMAYACAĞIZ'

İran Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece kendilerinin de yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini duyurdu.

ABD DÜN DE VURMAYA DEVAM ETTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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