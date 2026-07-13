Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu

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İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı gerekçesiyle başlattığı operasyonlara askeri tarihinin en büyük misillemelerinden biriyle karşılık verdi. Gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemek isteyen Ürdün ve Kuveyt, hava sahalarını ihlal eden İran kaynaklı tehditleri havada imha ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

'HÜRMÜZ BOĞAZI BİZİMDİR' RESTİ



Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: AA-İHA