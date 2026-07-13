Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki kritik Amerikan hava üsleri, Patriot bataryaları ve lojistik merkezlerini füze ve İHA'larla hedef alarak Orta Doğu'da topyekûn savaş riski taşıyan büyük bir misilleme harekatı başlattı.

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Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu
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İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı gerekçesiyle başlattığı operasyonlara askeri tarihinin en büyük misillemelerinden biriyle karşılık verdi. Gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemek isteyen Ürdün ve Kuveyt, hava sahalarını ihlal eden İran kaynaklı tehditleri havada imha ettiğini duyurdu.

Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu - Resim : 1

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu - Resim : 2

'HÜRMÜZ BOĞAZI BİZİMDİR' RESTİ

Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: AA-İHA

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ABD İran Hürmüz Boğazı
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