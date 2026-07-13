Türkiye Karşıtı Açıklamalarıyla Bilinen ABD'li Senatörün Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

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Türkiye aleyhine yaptığı açıklama ve eylemlerle Türkiye'nin de yakından bildiği isimler arasında yer alan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni açıklandı.

OTOPSİ ÖLÜMÜNÜ AYDINLATTI

Dün "ani bir şekilde" öldüğü açıklanan 71 yaşındaki Graham'ın yapılan otopsisinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Pazar günü açıklanan DC adli tıp ofisinin ön bulgularına göre, Graham kronik kalp hastalığına bağlı aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Güney Carolina'dan 71 yaşındaki senatörün "Arteriyosklerotik Kardiyovasküler Hastalığa Bağlı Aort Diseksiyonu" nedeniyle öldüğü tespit edildi.

BELİRLİ YAŞIN ÜSTÜNDEKİ ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Mayo Kliniği'ne göre, bu nadir durum vücudun ana atardamarında yırtılmayı kapsıyor ve çoğunlukla belirli bir yaşın üstündeki erkeklerde gözlemleniyor.

ADLİ TIP KESİN SONUCUNU HENÜZ AÇIKLAMADI

Adli tıp ofisi ilk değerlendirmesinde, "Tüm toksikolojik ve mikroskobik testler tamamlanana kadar ölüm belgesi BEKLEMEDE kalacak ve bu noktada ölüm belgesi ölüm nedenini yansıtacak ve ölüm şeklini uygun şekilde sınıflandıracak şekilde güncellenecektir" denildi.

BABASI DA KALP HASTALIĞI NEDENİYLE ÖLMÜŞTÜ

Graham'ın ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunuyor ve babası Florence James Graham, 60'lı yaşlarının sonlarında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Acil durum ekipleri, telsiz kayıtlarından anlaşıldığı üzere, göğüs ağrısı çeken bir kişi hakkında gelen ihbar üzerine saat 20:30 civarında Graham'ın Capitol Hill'deki evine gitti.

HASTANEDE HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ve Graham, George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Graham'ın ofisi Pazar sabahı X hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa ve ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Senatör Graham'ın ailesi bu süreçte dualarınızı bekliyor ve bu son derece zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Nefes