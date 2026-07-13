MASAK'tan Şok Rapor: Milyarlık Transferler Deşifre Oldu, Ahbap'ın Kasa Arkasındaki 3 İsim Mercek Altında

MASAK, Ahbap Derneği çevresindeki 3 ismin hesaplarında mali profilleriyle tamamen uyumsuz milyarlarca liralık şüpheli para trafiği tespit etti. Çok sayıda işlemin açıklama kısmında 'Haluk Levent' adının geçtiği ve bağışların kumar-kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Son Güncelleme:
MASAK'tan Şok Rapor: Milyarlık Transferler Deşifre Oldu, Ahbap'ın Kasa Arkasındaki 3 İsim Mercek Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasının seyrini değiştiren raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları mercek altına alındı.

Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık geliri 20 bin TL olan bir "müzisyen" ile bir "organizasyon sorumlusu" üzerinden dönen milyarlarca liralık hacim, uzmanlarca "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirildi.

Raporda şüphelilerin resmi gelir-gider dengesi şu şekilde rakamlarla ortaya kondu:

  • A.Ç. (Müzisyen - 20 Bin TL Aylık Gelir): 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.
  • Z.Y. (Organizasyon Sorumlu): Aynı dönemde hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL para girişi, 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı saptandı.

AÇIKLAMALARDA 'HALUK LEVENT' VE 'EMANET' İBARELERİ

Mali denetim uzmanlarının dikkatini çeken en büyük kanıtlardan biri ise yüksek tutarlı para transferlerinin açıklama kısımları oldu. Şahısların birbirlerine ve üçüncü kişilere gönderdiği milyonlarca liralık işlemlerin altına, ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’ ve ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ şeklinde resmi notlar iliştirdikleri belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS VE KRİPTO İDDİASI

Raporda, toplanan devasa yardımların suistimal edildiğine dair çok ciddi bulgulara yer verildi. Şüphelilerden A.Ç.'nin sadece bir şans oyunları platformu üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında yasa dışı bahis kuponu oynayarak parayı kaybettiği rapora girdi.

Ayrıca derneğin 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporlarına atıf yapıldı. E.G.'nin yasa dışı bahis koridorlarını kullandığı ve toplanan paraları kripto varlıklar üzerinden akladığı yönünde savcılık fezlekesi bulunduğu aktarıldı.

'DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILSIN'

MASAK’ın inceleme raporunun sonuç bölümünde, deprem ve insani yardım dönemlerinde hassas vatandaşların duyguları kullanılarak toplanan milyarlarca liralık kaynakların, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki şüpheli trafikle şahsi hesaplara ve kumar sitelerine akıtıldığına dair ciddi emareler bulunduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, yargı makamlarına "Şahısların Ahbap Derneği'ni açıkça suistimal edip etmediği acilen ve derinlemesine araştırılmalıdır" tavsiyesinde bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alınmış durumda.

Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme! Gözaltı Sayısı YükseldiAhbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme! Gözaltı Sayısı YükseldiGüncel

Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme, Avukat Ece Güner Gözaltına AlındıAhbap Soruşturmasında Yeni Gelişme, Avukat Ece Güner Gözaltına AlındıGüncel

Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken Para Trafiğinde Çıkan İsim SEYHAN AVŞAR’a KonuştuAhbap Soruşturmasında Dikkat Çeken Para Trafiğinde Çıkan İsim SEYHAN AVŞAR’a KonuştuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ahbap Haluk Levent MASAK
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme! Gözaltı Sayısı Yükseldi Ahbap Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Yükseldi
Almanya Vizesiz Seyahat Listesini Güncelledi! 62 Ülke Listeye Girdi, Türkiye Var Mı? Almanya Vizesiz Seyahat Listesini Güncelledi! 62 Ülke Listeye Girdi, Türkiye Var Mı?
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'
FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe: 81 İlde 968 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Dosyasında Tarihi Kırılma! Akın Gürlek Duyurdu: 17 Yıl Sonra Büyük Operasyon, 25 Gözaltı 17 Yıl Sonra Büyük Operasyon, 25 Gözaltı
Haluk Levent’in Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur Sessizliğini Bozdu Haluk Levent Sonrası Sessizliğini Bozdu
MASAK'tan Şok Rapor: Milyarlık Transferler Deşifre Oldu, Ahbap'ın Kasa Arkasındaki 3 İsim Mercek Altında Milyarlık Transferler Deşifre Oldu, Ahbap'ın Kasa Arkasındaki 3 İsim Mercek Altında