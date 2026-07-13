MASAK'tan Şok Rapor: Milyarlık Transferler Deşifre Oldu, Ahbap'ın Kasa Arkasındaki 3 İsim Mercek Altında

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasının seyrini değiştiren raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları mercek altına alındı.

Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık geliri 20 bin TL olan bir "müzisyen" ile bir "organizasyon sorumlusu" üzerinden dönen milyarlarca liralık hacim, uzmanlarca "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirildi.

Raporda şüphelilerin resmi gelir-gider dengesi şu şekilde rakamlarla ortaya kondu:

A.Ç. (Müzisyen - 20 Bin TL Aylık Gelir): 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

Z.Y. (Organizasyon Sorumlu): Aynı dönemde hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL para girişi, 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı saptandı.

AÇIKLAMALARDA 'HALUK LEVENT' VE 'EMANET' İBARELERİ

Mali denetim uzmanlarının dikkatini çeken en büyük kanıtlardan biri ise yüksek tutarlı para transferlerinin açıklama kısımları oldu. Şahısların birbirlerine ve üçüncü kişilere gönderdiği milyonlarca liralık işlemlerin altına, ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’ ve ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ şeklinde resmi notlar iliştirdikleri belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS VE KRİPTO İDDİASI

Raporda, toplanan devasa yardımların suistimal edildiğine dair çok ciddi bulgulara yer verildi. Şüphelilerden A.Ç.'nin sadece bir şans oyunları platformu üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında yasa dışı bahis kuponu oynayarak parayı kaybettiği rapora girdi.

Ayrıca derneğin 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporlarına atıf yapıldı. E.G.'nin yasa dışı bahis koridorlarını kullandığı ve toplanan paraları kripto varlıklar üzerinden akladığı yönünde savcılık fezlekesi bulunduğu aktarıldı.

'DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILSIN'

MASAK’ın inceleme raporunun sonuç bölümünde, deprem ve insani yardım dönemlerinde hassas vatandaşların duyguları kullanılarak toplanan milyarlarca liralık kaynakların, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki şüpheli trafikle şahsi hesaplara ve kumar sitelerine akıtıldığına dair ciddi emareler bulunduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, yargı makamlarına "Şahısların Ahbap Derneği'ni açıkça suistimal edip etmediği acilen ve derinlemesine araştırılmalıdır" tavsiyesinde bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alınmış durumda.

Kaynak: İHA