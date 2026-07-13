Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme! Gözaltı Sayısı Yükseldi

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Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği’nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, gözaltına alınanların sayısının 21’e yükseldiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kullanımına ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Haluk Levent, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

BAĞIŞLARIN ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDIĞI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasının soruşturulduğu bildirildi. Savcılık, yürütülen incelemelerde derneğe ait hesapların kambiyo senetleri ve kişisel hesaplar üzerinden boşaltıldığına ilişkin ciddi emarelere ulaşıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiği iddiasının da incelendiği belirtildi.

DEPREM BAĞIŞLARI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlar oluşturdu. Başsavcılığın açıklamasına göre, deprem felaketinin ardından toplanan bazı bağışların şahsi hesaplara ve üçüncü kişilere aktarıldığına yönelik tespitler soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca söz konusu paraların bir bölümünün bahis amacıyla kullanıldığı iddiasının da soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.

GÖZALTI SAYISI 21’E YÜKSELDİ

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada gözaltı sayısının arttığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı soruşturmalar kapsamında daha önce tutuklanan kişilerin de dahil edilmesiyle soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

AHBAP Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konutların bir kısmının tamamlanmadığı iddia edildi. Ayrıca deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullandığı da iddia edildi. Dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilere aktarıldığı da öne sürüldü. Ayrıca Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği ve asistanına, AHBAP hesabından 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in, Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri farklı amaçla kullandığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi